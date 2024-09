Collision entre un bus et un véhicule 7 places sur la route de Richard Toll : 3 morts et 5 blessés dénombrés 

Un accident d'une rare violence s'est produit hier nuit entre Rosso et Ross Béthio, à 15 km de Richard Toll. Il s'agit d'une collision entre un bus et un véhicule 7 places faisant 8 victimes, dont 3 morts et 5 blessés.



Joints par DakarActu, les sapeurs-pompiers de Richard Toll ont déclaré avoir été alertés vers les coups de 22 heures 40 min. À leur arrivée, le véhicule de type 7 places était dans un très mauvais état. D'ailleurs, des passagers étaient bloqués dans la voiture et il a fallu l'usage de matériels de désincarcération pour dégager ceux qui étaient encore prisonniers du véhicule accidenté.



Au total, 8 victimes ont été dénombrées, dont 3 morts et 5 blessés.