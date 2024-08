Collectivités territoriales/ Réunion du Bureau élargi de l'AMS: Les maires du sénégal en conclave à Thiès

Le Bureau de l'Association des Maires du Sénégal s'est réuni en session ordinaire délocalisée à Thies les 09 et 10 août à l'hôtel Big Faim sous la présidence de Monsieur Oumar BA, Président.



M. Babacar Diop, Maire de la Ville de Thiès, venu accueillir ses collègues, a bien voulu prononcer le discours de bienvenue.

Le Bureau de l'AMS a, encore une fois, félicité M. le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier Ministre, Monsieur Ousmane SONKO, le Ministre de l'Urbanisme des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Monsieur Moussa Balla Fofana, ainsi que tous les membres du Gouvernement, pour la destinée de la nation toute entière qui leur a été confiée.



Le Bureau de l'AMS a saisi l’occasion pour rappeler la posture républicaine qui a toujours été la sienne, depuis sa date de création en 1958. Elle reste, aujourd’hui plus que jamais, disposée à accompagner toute initiative qui touche à la territorialisation des politiques publiques et à la décentralisation.



Des structures partenaires de l'AMS, comme l'École supérieure d'Urbanisme et d'Architecture (ARUBA SUP), le FONDS d'Entretien Routier Autonome (FERA) et la Direction Générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) ont livré des communications à l’intention des Maires relatives à leurs outils de gestion et à leurs activités.



Les échanges fructueux qui ont suivi, ont permis à l'AMS d'apporter sa contribution au projet de réforme de la Nomenclature budgétaire des collectivités territoriales en gestation. Quelques démonstrations sur le logiciel GFILOC a été aussi présentée et commentée aux Maires par la DGCPT pour permettre aux exécutifs territoriaux de l’apprécier en vue de mieux s’en servir.

Le Bureau de l'AMS a chaleureusement félicité, le Ministère des Finances en général et la DGCPT en particulier, pour la pertinence et l’efficacité du logiciel qu'ils ont bien voulu concevoir et développer.

Il a été retenu de planifier des sessions de formation destinées à tous les acteurs concernés du Sénégal et en particulier aux maires principaux ordonnateurs des communes. L'AMS s'est engagée, en partenariat avec la DGCPT, de renforcer les capacités de tous les Maires du Sénégal sur l'usage du logiciel.



La Directrice Générale du FERA, après avoir présenté sa nouvelle vision en adéquation avec les orientations et directives des autorités, a informé le Bureau de l'AMS des démarches entreprises et des dispositions à prendre en vue d’avancer ensemble en toute responsabilité. A l'issue des échanges, le FERA et l'AMS ont convenu de travailler en synergie pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées et de construire ensemble une communication positive commune.



Le Partenariat entre l'AMS et ARuBA Sup qui devrait permettre aux communes de former des techniciens en génie civil, bâtiment, surveillance de chantier, entretien des routes etc. a été présenté par le PDG de l’école et son équipe. Le FERA et le 3FPT sont sollicités et mis à contribution pour participer à la prise en charge de cette formation.



A la clôture des travaux, le Bureau de l'AMS a vivement félicité le Président Oumar Ba pour son esprit d'initiative, sa perspicacité, sa maîtrise des nouveaux enjeux, son engagement et son ouverture.

Le bureau a enfin vivement remercié les nouvelles autorités, rappelé la posture de l'AMS de premier partenaire et démembrement de l'Etat central que les exécutifs territoriaux ambitionnent d'accompagner dans la promotion du développement territorial et pour l’amélioration des conditions de vie des populations.