Colistère de Joe Biden : Kamala Harris, première vice-présidente Afro-américaine des États-Unis

Procureure de Californie en 2016, Kamala Harris qui est désormais la première femme Afro-Américaine Vice-présidente États-Unis, garde toujours les mêmes valeurs progressistes. La colistière de 55 ans du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, est aujourd'hui une voix qui se fait entendre depuis longtemps dans le pays de l'oncle Sam.



Fille d'immigrés (père Jamaïcain et mère Indienne), Kamala Harris incarne en quelque sorte le rêve Américain. Ses parents se sont rencontrés dans les années 60 à Berkeley, dans ce célèbre campus progressiste et activiste de Californie. Elle a grandi dans un quartier modeste du Berkley avec sa mère et sa soeur.



Juriste de formation après avoir été pendant des années procureure à San Francisco, elle devient la première procureure noire de Californie en 2011. Réputée pour ses réquisitoires tranchants et sa réputation qui est souvent qualifiée d'assez dure en raison de ses orientations répressives à l'encontre des petits délits.



Kamala Harris est également, en tant que pionnière, la seconde femme noire à entrer au Sénat Américain en 2017.