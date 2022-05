Coïncidence 1er mai et Korité : En bloc, les centrales déposent leur cahier le 03 mai et une grande manifestation est programmée le 14 mai

Pour des raisons de coïncidence avec la fête de l’Aïd El Fitr, la traditionnelle mobilisation du 1er mai marquant la journée mondiale des travailleurs est décalée. Les centrales de concert ont décidé de déposer leur cahier de doléances le mardi 03 mai prochain.



Dans le cadre de la coalition des centrales, c’est un cahier des doléances commun qui sera déposé sur la table du président de la République. En plus, une manifestation sera organisée le 14 mai prochain. Mais les centrales n’ont pas encore finalisé le lieu et le format.



Pour ce dimanche 1er mai, aucune activité n’est programmée.



Après évaluation du dernier cahier, les centrales ont ajouté de nouvelles doléances. Le cahier de doléances qui semble être volumineux doit être finalisé ce dimanche. Toutefois, y figurent : le coût de la vie qui est devenu cher, la matérialisation de la baisse des prix et son suivi. Comment mettre en place un dispositif pour la maitrise des prix avec cette inflation causée par la guerre en Ukraine et aussi avec le blocus de la CEDEAO avec le Mali ; le système de rémunération des agents de la santé ; la matérialisation des acquis depuis le mois de janvier avec les agents de l’agriculture ; l’harmonisation des salaires des agents de l’aéronautique avec la fusion entre l’Aibd SA et les Ads ; le redressement de La Poste est très attendu, à quel prix ? La gestion de La Poste est chaotique depuis année. Une grande restructuration doit être observée ; l’angoisse des travailleurs de Dakar Dem Dikk se manifeste avec la concurrence du Ter et du Brt. Qu deviendront-ils ? Quelles sont les plages de convergence qui doivent exister pour éviter la banqueroute de l’entreprise et éviter aux travailleurs d’aller en chômage...



Par ailleurs, la problématique de la Sen Eau est sur le chantier. Les syndicalistes contrôlent avec un vif intérêt le règlement de cette question qui ne sera pas dans le cahier de doléances, sauf changement de dernière minute.