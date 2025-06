Clôture session parlementaire 2024-2025 : Ayib Daffé, Président du groupe Pastef, juge le bilan « satisfaisant »

Prenant la parole après la présidente du groupe Takku Wallu, Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Pastef, a magnifié « l’acte de rupture qu'est l’organisation de cette cérémonie de clôture ». Selon le député de la majorité, la clôture de session se faisait traditionnellement après un discours du Ministre des Relations avec les Institutions et du Président de l'Assemblée nationale.



« L'organisation spéciale de la cérémonie de clôture cette année témoigne de la volonté de rupture et de transparence du Président de l'Assemblée nationale du Sénégal ainsi que de tous les députés présents à travers les différents groupes parlementaires et les non-députés puisque nous devions toujours nous rappeler que nous avons été mandatés par le peuple sénégalais qui attend que nous lui rendions compte de son mandat », a souligné le député Ayib Daffé.



En conclusion, le parlementaire a indiqué qu'un bilan satisfaisant peut être tiré de cette session ordinaire unique. L'Assemblée nationale, selon lui, a engagé une panoplie de réformes « pour redorer son blason ».