Clôture de l’Appel du Mahdi: la communauté Layène tire un bilan satisfaisant

L’organisation et la tenue de la 144ème anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (Psl) ont résulté sur un bilan reluisant. C’est ce qu’a indiqué Adama Sow de la cellule de communication de l’Appel.



« D’abord sur le thème de la présente édition qui est d’une importance capitale. Le thème a été choisi et validé par le comité scientifique ça fait 6 mois. Nous avons anticipé sur les événements en cours dans le pays. C’est un thème d’actualité», a expliqué le journaliste de formation. Adama Sow a saisi l’occasion pour appeler les acteurs de la scène politique à plus de responsabilités et a aussi invité les religieux et toutes les parties prenantes de la vie socio-politique à prendre le bâton de pèlerin pour un retour au calme.



Adama Sow a également magnifié les efforts consentis par l’Etat. Selon lui, tous les services de l’Etat ont rempli leurs obligations pour la bonne tenue de l’Appel.