Clôture Campagne « Octobre Rose » : Ndèye Saly Diop Dieng offre 5 millions à la Lisca

Le ministre de la Femme, du Genre et de la Protection des Enfants a clôturé ce samedi 31 octobre 2020, la campagne « Octobre Rose » au Centre de Santé de Grand-Dakar. À cette occasion, Ndèye Saly Diop Dieng a offert une somme de 5 millions de francs Cfa à la Ligue Sénégalaise Contre le Cancer (LISCA).

Ainsi, le ministre de la Femme invite toutes les femmes et les filles éligibles à la mammographie, à suivre scrupuleusement les indications données afin de ne pas négliger les traitements pour bâtir ensemble des femmes et des hommes dynamiques de Grand-Dakar.

« Cette option est encore illustrée à travers le budget national au titre de l'année 2021, par d'importantes instructions destinées à renforcer la robustesse et la résilience de notre système sanitaire incluant déjà dans son mécanisme permettant la gratuité du traitement par chimiothérapie du cancer féminin » a fait savoir Ndèye Saly Diop Dieng.