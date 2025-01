Climat social / Abass Fall aux centrales syndicales : « Il nous faut instaurer la confiance et préserver la stabilité sociale! »

Les Centrales syndicales conduites par Mody Guiro de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), Yvette Keïta de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS), Cheikh Diop de la CNTS-FC et Élimane Diouf de la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA) ont partagé ce jeudi, avec le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions des discussions autour des questions du monde du travail.







Lors des échanges, Abass Fall a réaffirmé son ouverture et sa disponibilité à engager des discussions constructives, inclusives et pérennes avec les représentants syndicaux pour « consolider et d'approfondir le dialogue social, dans le but de renforcer la coopération entre les autorités publiques et les syndicats » afin d’instaurer la confiance, l’efficacité et l’efficience dans la gestion des relations professionnelles liant les différentes acteurs.







Soulignant l’impact du secteur qui les regroupe, le ministre a signifié aux représentants syndicaux, la volonté du gouvernement de préserver la stabilité sociale et d’encourager un environnement de travail serein en garantissant le respect des droits des travailleurs et en veillant à la mise en œuvre de réformes favorables à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu’à la préservation des acquis sociaux.







Le renforcement du partenariat avec les centrales syndicales, n’a pas été également, omis, tout comme la nécessité d'un dialogue permanent pour anticiper sur les défis et les besoins du monde du travail. « La compréhension mutuelle est à favoriser pour aboutir à des solutions équilibrées face aux problèmes qui affectent les travailleurs, dans le respect des principes de justice sociale et d'équité », a t-il conclu à ce propos.