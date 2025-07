Classes préparatoires : 100% d’investissement sénégalais pour former des talents… qui fuient à l’étranger !

D’après Elhadj Abdourahmane Diouf, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, depuis trois ans, le Sénégal investit massivement dans ses classes préparatoires aux grandes écoles, destinées à former 100 % des meilleurs étudiants nationaux dans des filières scientifiques de pointe. Pourtant, après deux années d’efforts financiers importants — comprenant pensions, frais de formation et billets d’avion — ces talents sont envoyés vers des grandes écoles françaises et marocaines, au grand bénéfice de ces pays étrangers. Le Sénégal finance entièrement leur parcours initial, mais ne récolte pas les fruits de cette formation, laissant échapper ses futurs experts et chercheurs.



Pour contrer ce phénomène, le gouvernement prépare des réformes cruciales afin que ces étudiants d’élite restent dans les grandes écoles sénégalaises. En collaboration avec les écoles de l’Université, l’objectif est de rediriger cet investissement de 100 % vers le développement local. Retenir ces jeunes brillants permettra au pays d’accroître son autonomie scientifique et d’impulser des avancées technologiques essentielles à son développement économique. Cette stratégie vise à transformer un exode coûteux en une véritable valeur ajoutée nationale.