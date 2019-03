Classement SO Foot meilleur joueur du monde : Sadio Mané (28e) Salah (8e) et Koulibaly (44e) seuls Africains dans le top 50

Le magazine Français SO foot a publié son nouveau classement des 50 meilleurs joueurs de football du monde en activité. Dans ce classement prestigieux figurent seulement trois joueurs du continent noir, il s’agit des Sénégalais Sadio Mané de Liverpool, Kalidou Koulibaly de Naples et de l’Egyptien Mohamed Salah.



En tête de ce top 50 du magazine SO Foot, figure l’inusable Lionel Messi suivi de très près par le Portugais Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann ferme le podium. La star brésilienne Neymar Junior qui occupe la quatrième place de ce top 50, est suivi du ballon d’or 2018 Luka Modric, Eden Hazard 6e. Le phénomène Kylian Mbappé arrive en 7e position suivi du « Pharaon » Mo Salah 8e, Benzema 9e et Sergio Ramos 10e forment le top 10 dans ce classement.



L’homme en forme du moment Sadio Mané auteur d’un match remarquable avec un doublé en 8es de finale retour contre le Bayern Munich, est étonnamment classé à la 28e place. Une position surprenante au vu des performances régulièrement répétées par l’attaquant des « reds ». Même constat pour Kalidou Koulibaly considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde, qui ne figure qu’a la 44e place du top 50 très loin de la 10e place de Ramos ou de Godin classé 14e.



Le gardien Oblak arrive en tête des portiers (13e) suivi de De Gea (17e) Neuer (27e) forment le podium des gardiens consacrés.