Classement FIFA : les Lions gardent les mêmes positions en mai

L’équipe du Sénégal a gardé la même 28-ème place mondiale dans le classement mensuel publié ce jeudi par la Fifa sur son site officiel.





L’équipe dirigée par Aliou Cissé qui aura le temps de disputer un match amical (contre le Luxembourg) avant la publication du prochain classement prévu le 7 juin prochain, est toujours 2-ème sur le continent derrière la Tunisie classée à la 14-ème place mondiale.

D’une manière générale, ce classement n’a pas connu beaucoup de changements en raison du faible nombre de rencontres disputées.

D’ailleurs, il n’y a pas de changement dans le Top 10 mondial conduit par le trio Allemagne, Brésil et Belgique.

La Pologne, premier adversaire du Sénégal à la Coupe du monde, le 19 juin à Moscou, est 10-ème dans ce classement.

Les deux autres adversaires des Lions au premier tour sont respectivement le Japon (24 juin) et la Colombie (28 juin).

Le classement FIFA tient compte des résultats obtenus par chaque sélection sur les quatre dernières années, les résultats les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.

Dans ce classement, les points sont calculés aussi en fonction de l’importance des matchs (match amical, match de qualification à la CAN et au Mondial) et du niveau de l’adversaire.