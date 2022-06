Classement FIFA : Numéro 1 en Afrique depuis 43 mois, le Sénégal rejoint la 18ème place pour la 2ème fois de son histoire...

Depuis le 29 novembre 2018, le Sénégal n'a plus quitté la première place du classement FIFA au niveau de la zone Afrique.



Un record absolu de la part des champions d'Afrique 2022 qui sont désormais sur une folle lancée de 43 mois d'affilée en qualité de numéro 1 soit un peu plus de trois ans et demi.



Et, à l'issue de la publication du dernier classement, le Sénégal, champion d’Afrique en titre, est toujours la première nation africaine au classement publié par la FIFA ce mois de juin.



Un classement mondial dominé par le Brésil, la Belgique 2ème et l’Argentine de Lionel Messi, 3ème.



Mais au-delà du record de longévité, la bonne nouvelle est la 18ème place atteinte par les Lions du Sénégal qui réussissent cet exploit pour la seconde fois après en avoir légèrement reculé il y a quelques mois.



Avec comme ambition d'atteindre le top 10 du classement FIFA, les sénégalais continuent de dominer la zone Afrique sans partage.