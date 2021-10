Classement FIFA : Les Lions sont n⁰ 1 en Afrique depuis 35 mois, le record de la Côte d'Ivoire égalé !

L'équipe nationale de football du Sénégal a égalé le record de longévité de la Côte d'Ivoire, à la tête du classement FIFA (Zone Afrique.) En effet, cela fait maintenant 35 mois que les Lions du Sénégal trônent sur le toit de l'Afrique.



Depuis le 29 novembre 2018, les vice-champions d'Afrique ne sont plus descendus de la première place. Une remarquable longévité et une stabilité dans les résultats qui est aussi l'œuvre du sélectionneur national, Aliou Cissé, aux commandes depuis le 04 mars 2015.



Le record de la Côte d’Ivoire a été établi entre 2011 et 2014. Les Lions sont toujours 20e au niveau mondial avec 1564 points suivi de la Tunisie deuxième nation africaine sur le plan mondial à la 27ème place. Le Maroc 29e mondial, ferme le podium suivi de l'Algérie 30e...