Cinquantenaire de la Linguère de Saint-Louis : Le club vers les 72h annuelles en septembre.

1969-2019, ce sont ses 50 années d'existence que l'association sportive et culturelle la Linguère de Saint-Louis, compte célébrer, à partir du 13 septembre prochain, et ce pour 72 heures. Il s'agira de relire l'historique de l'association, mais aussi de rétracter les parcours et palmarès du club et présenter les illustres figures qui ont animé cette épopée, mais aussi de vulgariser le nouveau visage et virage du club avec le passage de ASC à ASCE (Association Sportive Culturelle et Économique).

Ainsi, des expositions, des conférences, tournois de foot, documentaires entre autres manifestations seront au programme. Les "samba linguère" comptent se lancer dans un nouvel élan d'émulation et de solidarité pour les sports en général et le football en particulier, de restructurer et de vulgariser l'histoire du club auprès de tous les fils et filles de Ndar, des membres et sympathisants des sportifs du Sénégal et du monde pour une adhésion massive au club et une remobilisation afin de fixer des ambitions plus fortes.