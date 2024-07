Cinq mois sans salaires: les enseignants vacataires de l’UASZ menacent de durcir le ton

Cinq mois de salaires non payés, c’est ce que réclament les enseignants vacataires de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Des salaires pour le titre de l’année 2022-2023, ces vacataires ont fait face à la presse, ce vendredi pour réclamer "ce qui leur revient de droit", disent-ils. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours.



‘’Nous avons constaté le manque de considération dont les vacataires sont victimes dans cet établissement d’enseignement supérieur. Le collectif dénonce les lenteurs notées dans le paiement des vacataires et surtout le dilatoire dans le traitement des dossiers au service du rectorat ", fustige Ibrahima Seydi, porte-parole du collectif des vacataires de l'Université Assane Seck de Ziguinchor.



Lors de la visite du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,Dr Abdourahman Diouf, le recteur s’était engagé à payer ces salaires chose qui n’a pas été faite, selon ces derniers.



" Nous allons déposer un préavis de grève à compter de ce jour car aucune amélioration n’a été notée. Malgré les engagements pris par le Recteur. Il s’était engagé à payer avant la fête de Tabaski. En dépit de toutes ces situations, les collègues ont entamé les enseignements pour l’année 2023-2024. Nous réclamons cinq mois de nos heures de vacation. Nous donnons un ultimatum au responsable universitaire avant le 10 juillet. Si rien n’est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure" , peste M.Seydi.