Cimetière de Yoff : L’ultime hommage rendu à Fatou Kiné Diouf « Diaga » et à la famille Ballago Seck…

C’est un ultime hommage qui a été rendu ce mercredi à Ndèye Fatou Diouf « Diaga » décédée samedi dernier en France. Les témoignages sur la défunte maman du chanteur Wally Seck sont unanimes : « Une dame pieuse, croyante, soumise et qui a fait tout pour protéger sa famille. » Ce sont des mots en guise de témoignage que les personnalités politiques, célébrités, artistes, frères et amis de la famille Ballago Seck ont tenu à l’occasion de l’enterrement de feue Ndèye Fatou Diaga qui laisse derrière elle une famille au cœur meurtri par cette triple disparition.



Après ces témoignages, ils se sont encore associés à la douleur de la famille et prient pour le repos éternel de l’âme de celle qui repose désormais auprès de son époux, Thione et sa fille Momy Seck au cimetière musulman de Yoff.