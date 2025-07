Chine / Immersion dans les serres futuristes de Yuyang Town : une autre idée de l’agriculture connectée...

Il est à peine 14 heures, lorsque la délégation de journalistes et de communicants sénégalais, franchit les grilles du parc agricole de Yuyang Town, situé au Nord de Pékin, après un peu moins d'une heure de route, ce mardi 22 juillet 2025. L’air est déjà chargé de chaleur, mais à l’intérieur des serres, la température est parfaitement maîtrisée.

Composé de 13 serres, le parc fonctionne avec une étonnante efficacité. Six employés seulement en assurent la gestion, grâce à une automatisation complète mise en place depuis septembre dernier. Un système de surveillance visuel et automatique, centralisé dans une salle de commande à distance, permet de suivre en temps réel les paramètres essentiels : température du sol, de l’air, taux d’humidité… Le tout s'affiche sur écran et peut même être contrôlé via une application mobile.