Chers « Sonkoïstes », Cessez de vous identifier à la 3ème dimension…

Qui me connaît, c'est que je suis farouche à Macky et à son régime. De son accession à la magistrature suprême à 2018, je n'ai cessé de critiquer certaines décisions ou actes politiques du Président Macky Sall. Mais, sachez-le, je ne suis ni un Opposant encore moins un Pro du Pouvoir. Je suis juste un citoyen qui tient à la bonne gouvernance, à la justice sociale, à l'éthique politique, à la séparation des pouvoirs entre autre. Et en tant que citoyen de l'éthique politique, je ne peux très sincèrement fermer les yeux sur ce le comportement insolents de certains « Sonkoïstes ». Ces « anti-systèmes » qui nous démontrent pourtant et de jour en jour qu'ils sont bien un pur produit du système. Disons ils ont tout du système. Insultes, menaces, attaques verbales, diabolisation, accusations entre autre contre tous ceux qui touchent à leur leader sont devenus le quotidien des nouveaux « Patriotes » qui, pourtant, nous chantent sur tous les Cieux qu'ils sont blanc comme neige. C'est faux mes très chers. Vous n'êtes pas sorti de la cuisse de Jupiter. Vous avez tout comme votre leader, Ousmane Sonko, des tares, des défauts, des limites et des insuffisances. Alors, Cessez de vous identifier à la 3ème dimension. Vous avez tous les pouvoirs lorsque vous cessez de vous identifier à ce que vous croyez être. Lorsque vous cessez de vous identifier aux croyances que vous avez acceptées comme étant vérité suprême et absolue qui contrôle et qui règne sur Tout. Oui, lorsque vous cesserez d’accepter de vivre comme un humain normal de 3ème dimension, lorsque vous cesserez de vous identifier à un « Saint », là vous commencerez à être comme une Énergie d’Éternité. Une Énergie d’Éternité à qui tout obéit, à qui cette dimension obéit. Je pense même que cette polémique autour des affaires de 94 milliards de francs CFA et de Tullow Oil ne devait du tout pas vous irriter les très chers. Cela devrait plutôt être pour vous une occasion de montrer à la face du monde que votre candidat est blanc comme « Monsieur Propre ». Je pense très sincèrement que si on se fait le champion de la bonne gouvernance, et de l’éthique, on doit veiller à ce que son nom ne soit mêlé ni de près ni de loin à des affaires de ce genre. Que ces accusations soient fausses ou pas, je pense que Sonko ne peut pas se murer dans un silence assourdissant de la sorte. Il doit briser le silence et nous rassurer enfin qu'il n'a rien à voir avec ces dossiers qui sont à vrai dire trop sérieux…



Bassirou Dieng

journaliste au quotidien Le Témoin