Cher citoyens du Sénégal ( Par Ousmane Ba)

Chers citoyens du Sénégal,



Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de participer à un moment essentiel de notre démocratie : le vote. Je vous appelle tous à vous rendre massivement aux urnes, dans la sérénité et le calme. Chaque voix compte et votre engagement est crucial pour l’avenir de notre pays.



Après avoir accompli votre devoir de citoyen, je vous invites à rentrer tranquillement chez vous et à attendre patiemment les résultats des urnes. Quelle que soit la liste victorieuse, mettez-vous en tête que c'est le Sénégal qui gagne.

C'est dans cette élan de paix et d’harmonie que notre nation pourra avancer .



J’appelle également tous les acteurs politiques à promouvoir la paix dans leurs discours et à accepter les résultats, pour le bien de notre pays et de ses habitants. Ensemble, œuvrons pour un Sénégal uni et démocratique.



J’exhorte également tous les Sénégalais à promouvoir le calme, la paix et la solidarité.



Le Sénégal a une tradition de démocratie pacifique, et il est impératif que nous la préservions. Faisons en sorte que demain, lundi, chacun puisse vaquer à ses occupations tranquillement, en paix.



Ensemble, construisons un Sénégal uni et respectueux de ses valeurs!



Ousmane Gandhy Ba