Cheikh Sidibé savoure sa première sélection chez les A : « le niveau est élevé, on va continuer à progresser »

Tout s’est passé très vite ce lundi matin, entre la confirmation de la blessure d’Ismael Jakobs, et la convocation de son remplaçant, Cheikh Tidiane Sidibé, appelé en sélection nationale A. Pour le latéral gauche de Teungueth FC c’est une aubaine, une belle surprise qu’il faudra saisir pour se montrer davantage et essayer de gratter une place. À l’issue de la première séance d’entraînement des Lions, il a reconnu que « le niveau est élevé, mais on va continuer à progresser et donner le maximum. » Cheikh Tidiane qui fait partie des meilleurs latéraux gauche de la Ligue 1 sénégalaise, a remporté le CHAN 2023 il y a quelques mois avec la sélection locale.