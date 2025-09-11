Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène


Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène

Ancien Ambassadeur du Sénégal à Addis Abeba, aux Nations-Unies, à Genève,  à Paris et en Gambie, Bassirou Sène fait un témoignage sincère à l'endroit de celui qui l'a devancé à l'Enam et qui a su trouver les mots pour le convaincre de faire diplomatie.


Monsieur le ministre cher frère, Cheikh NIANG

Vous   venez   d’être   porté,   avec   la   manière,   aux   plus   hautes   charges   de   Ministre  de l’intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur par Monsieur le Président de la République. Premier réceptacle des instructions du chef de l’état, constitutionnellement investi de la charge de définir la politique étrangère du pays, vous aurez la mission lourde de traduire en actes ses directives. Je ne doute pas que vous disposez de toutes les qualités requises pour relever les défis majeurs qui s’imposent à notre actualité diplomatique et notamment, le recul ou les balbutiements du multilatéralisme à la CEDEAO et à l’Onu, la montée de l’hydre djihadiste sur la ceinture de sécurité et l’obligation du maintien de la paix et de la stabilité  au   Sénégal   et   dans   la   sous-région,     la   sécurisation   de   nos   intérêts   diplomatiques,   la promotion du développement durable et l’attractivité économique, la protection de  nos ressortissants à l’étranger. Cette nomination couronne un parcours diplomatique  irréprochable, exemplaire plutôt, où l’homme d’État que vous êtes, a su puiser dans les profondeurs de son éducation et de sa culture, pour porter très haut le flambeau de notre diplomatie. Partout vous vous êtes  illustré par votre sérieux, votre abnégation, votre générosité et votre dévouement à la tâche mais surtout par votre compétence avérée qui s’abreuve à la source d’une solide formation académique confrontée sans ménagement aux dures réalités du terrain. De Chef de division à la direction Afrique vous avez raccroché comme  Ambassadeur, Représentant Permanent du Sénégal auprès des Nations-Unies à New York. Quel beau parcours! « Gathiie ngalama, Allah YAW mbeyde ha hewa »
Humainement nous saluons en vous, tout particulièrement votre capacité reconnue à tisser des partenariats stratégiques, à fédérer des équipes autour d’objectifs communs, à voler au secours de l’autre en détresse. Votre sens de l’écoute et votre ouverture aux  dialogues interculturels sont autant d’atouts qui permettront de renforcer l’influence du Sénégal,   d’apporter des   investissements   étrangers   directs,   de   consolider   la   coopération régionale et défendre nos positions dans les enceintes internationales. Votre mandat   ouvre   une   réelle   opportunité   pour   donner   une   nouvelle   impulsion   à la diplomatie sénégalaise, en plaçant la coopération, l’innovation et l’excellence au cœur de l’action. Dieu vous bénisse abondamment cher frère, ainsi que votre douce épouse et vos enfants. Qu’il vous garantisse un succès éclatant jamais égalé à la tête de ce Département.

Bassirou SENE
Autres articles
Jeudi 11 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans - 11/09/2025

Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est

Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est - 11/09/2025

Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État :

Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État : "L'institutionnalisation d’un dispositif de suivi et de monitoring s’impose..." (Djibril Bâ) - 11/09/2025

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam - 11/09/2025

Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… »

Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… » - 11/09/2025

Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité

Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité - 11/09/2025

Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli

Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli - 11/09/2025

Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes

Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes - 11/09/2025

Consommation d’alcool au Sénégal : Ziguinchor en tête avec un taux de 11 %, contre 3 % au niveau national

Consommation d’alcool au Sénégal : Ziguinchor en tête avec un taux de 11 %, contre 3 % au niveau national - 11/09/2025

Mbour : Décès d’El Hadji Boubacar Diambang, Président de la Collectivité Mandingue

Mbour : Décès d’El Hadji Boubacar Diambang, Président de la Collectivité Mandingue - 11/09/2025

Le Qatar dit que Netanyahu doit être

Le Qatar dit que Netanyahu doit être "traduit en justice" - 10/09/2025

L'attaque de mardi contre la flottille pour Gaza était une

L'attaque de mardi contre la flottille pour Gaza était une "agression préméditée", selon la Tunisie - 10/09/2025

Abass Fall aux populations Dakaroises: « C’est une ère que je veux placer sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale »

Abass Fall aux populations Dakaroises: « C’est une ère que je veux placer sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale » - 10/09/2025

FISSEL EN COLÈRE : “SI L’ÉTAT NE RÉAGIT PAS, NOUS DESCENDRONS DANS LA RUE !” (Omar Tine, Maire)

FISSEL EN COLÈRE : “SI L’ÉTAT NE RÉAGIT PAS, NOUS DESCENDRONS DANS LA RUE !” (Omar Tine, Maire) - 10/09/2025

Éducation : Les cours de vacances, une étape pour doper le cerveau et bien préparer la rentrée scolaire

Éducation : Les cours de vacances, une étape pour doper le cerveau et bien préparer la rentrée scolaire - 10/09/2025

[ Contribution] Lettre ouverte au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur la face cachée de la crise de l’horticulture au Sénégal

[ Contribution] Lettre ouverte au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur la face cachée de la crise de l’horticulture au Sénégal - 10/09/2025

Situation sanitaire de Farba Ngom / Cheikh Oumar Bachir Tall alerte le régime : « S’il meurt en prison, les conséquences seront énormes! »

Situation sanitaire de Farba Ngom / Cheikh Oumar Bachir Tall alerte le régime : « S’il meurt en prison, les conséquences seront énormes! » - 10/09/2025

Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation

Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation - 10/09/2025

Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques

Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques - 10/09/2025

"Bloquons tout": plusieurs milliers de manifestants à Marseille - 10/09/2025

Mbour : le vigile vole œufs, cigarettes et raisins et agresse son patron, deux ans de prison requis

Mbour : le vigile vole œufs, cigarettes et raisins et agresse son patron, deux ans de prison requis - 10/09/2025

Disparition inquiétante à Yeumbeul : un père de famille introuvable

Disparition inquiétante à Yeumbeul : un père de famille introuvable - 10/09/2025

Ambassade turque piégée : un réseau de faussaires au cœur d’une escroquerie aux visas à Dakar

Ambassade turque piégée : un réseau de faussaires au cœur d’une escroquerie aux visas à Dakar - 10/09/2025

Affaire Omart City : 3 000 victimes, un scandale XXL … le parquet réclame 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé et 2 ans contre Khady Faye la fausse tante du PR Bassirou Diomaye Faye.

Affaire Omart City : 3 000 victimes, un scandale XXL … le parquet réclame 3 ans de prison ferme contre Abdoulaye Mamadou Guissé et 2 ans contre Khady Faye la fausse tante du PR Bassirou Diomaye Faye. - 10/09/2025

Sanctions contre la Russie: Washington veut pousser l'Europe à s'attaquer à l'Inde et à la Chine

Sanctions contre la Russie: Washington veut pousser l'Europe à s'attaquer à l'Inde et à la Chine - 10/09/2025

Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne (Premier ministre)

Le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur à Gaza malgré l'attaque israélienne (Premier ministre) - 09/09/2025

[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS

[Contribution] LES LIONS, LE PANACHE ET LA LUCIDITÉ EN PLUS - 09/09/2025

Diomaye réagit à la victoire des Lions : « Mais le travail n’est pas fini … restons concentrés et unis »

Diomaye réagit à la victoire des Lions : « Mais le travail n’est pas fini … restons concentrés et unis » - 09/09/2025

Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne

Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne - 09/09/2025

Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron

Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron - 09/09/2025

RSS Syndication