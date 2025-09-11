Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène



Ancien Ambassadeur du Sénégal à Addis Abeba, aux Nations-Unies, à Genève, à Paris et en Gambie, Bassirou Sène fait un témoignage sincère à l'endroit de celui qui l'a devancé à l'Enam et qui a su trouver les mots pour le convaincre de faire diplomatie.





Monsieur le ministre cher frère, Cheikh NIANG



Vous venez d’être porté, avec la manière, aux plus hautes charges de Ministre de l’intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur par Monsieur le Président de la République. Premier réceptacle des instructions du chef de l’état, constitutionnellement investi de la charge de définir la politique étrangère du pays, vous aurez la mission lourde de traduire en actes ses directives. Je ne doute pas que vous disposez de toutes les qualités requises pour relever les défis majeurs qui s’imposent à notre actualité diplomatique et notamment, le recul ou les balbutiements du multilatéralisme à la CEDEAO et à l’Onu, la montée de l’hydre djihadiste sur la ceinture de sécurité et l’obligation du maintien de la paix et de la stabilité au Sénégal et dans la sous-région, la sécurisation de nos intérêts diplomatiques, la promotion du développement durable et l’attractivité économique, la protection de nos ressortissants à l’étranger. Cette nomination couronne un parcours diplomatique irréprochable, exemplaire plutôt, où l’homme d’État que vous êtes, a su puiser dans les profondeurs de son éducation et de sa culture, pour porter très haut le flambeau de notre diplomatie. Partout vous vous êtes illustré par votre sérieux, votre abnégation, votre générosité et votre dévouement à la tâche mais surtout par votre compétence avérée qui s’abreuve à la source d’une solide formation académique confrontée sans ménagement aux dures réalités du terrain. De Chef de division à la direction Afrique vous avez raccroché comme Ambassadeur, Représentant Permanent du Sénégal auprès des Nations-Unies à New York. Quel beau parcours! « Gathiie ngalama, Allah YAW mbeyde ha hewa »

Humainement nous saluons en vous, tout particulièrement votre capacité reconnue à tisser des partenariats stratégiques, à fédérer des équipes autour d’objectifs communs, à voler au secours de l’autre en détresse. Votre sens de l’écoute et votre ouverture aux dialogues interculturels sont autant d’atouts qui permettront de renforcer l’influence du Sénégal, d’apporter des investissements étrangers directs, de consolider la coopération régionale et défendre nos positions dans les enceintes internationales. Votre mandat ouvre une réelle opportunité pour donner une nouvelle impulsion à la diplomatie sénégalaise, en plaçant la coopération, l’innovation et l’excellence au cœur de l’action. Dieu vous bénisse abondamment cher frère, ainsi que votre douce épouse et vos enfants. Qu’il vous garantisse un succès éclatant jamais égalé à la tête de ce Département.



Bassirou SENE