Cheikh Bamba Dièye : « J’appelle les leaders de l’opposition à faire bloc contre le pouvoir de Macky Sall »

Lors de la cérémonie de dédicace du livre de l’ancien ministre de l’Énergie du Sénégal, Thierno Alassane Sall, le député Cheikh Bamba Dièye a tenu à rendre un vibrant hommage à l’auteur.



« Le témoignage que je peux porter sur le ministre Thierno Alassane Sall c’est qu’il est franc, honnête, humble et travailleur » fait-il savoir.



Poursuivant, il évoque que « la responsabilité rend fou. Beaucoup d’entre nous sont faux. Pour que le Sénégal puisse se développer, c’est nous leaders qui devons avoir de l’humilité. Si nous leaders avons des difficultés à nous réunir autour de l’essentiel, nous ne réussirons pas à unir les Sénégalais. J’invite ceux qui sont toujours dans l’opposition à se réunir pour faire un bloc et faire face au régime », lance-t-il.



Cependant, le secrétaire général du FSD/BJ souligne qu’ « il faut qu'on sache raison garder et surtout que nul ne peut aller seul. J’appelle les leaders de l’opposition à faire bloc contre le pouvoir de Macky Sall. Tous les leaders qui sont là, Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Ousmane Sonko, Bougane Guèye Dany, le Pr Bouba Diop, on a le même objectif. Donc faisons bloc. Je vous demande d’arrêter les dénonciations et aller ensemble au service des Sénégalais. C’est peine perdue si on ne s’y attèle pas. Ça sera des échanges épistolaires d’insultes, de calomnies et ils vont nous faire croire que nous sommes minoritaires alors que c’est faux », conclut le député.