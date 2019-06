Cheikh Bakhoum, Dg Adie : « Plus de 400 centres d'État-Civil ne disposent pas de connectivité et 200 sont non électrifiés »

Au Sénégal, plus 400 centres d'état-civil ne disposent pas de connectivité et 200 sont non électrifiés. Une révélation faite par le directeur de l'Agence de développement de l'informatique de l'État, Cheikh Bakhoum, lors d'un atelier sur la dématérialisation des procédures tenu ce mercredi. Un défi que compte relever le Sénégal. Selon Cheikh Bakhoum l'état-civil est un problème assez complexe au Sénégal. Et l'État a décidé de faire un projet national et d'accompagner toutes les collectivités territoriales pour qu'elles puissent avoir un système d'information.