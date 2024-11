Chasse à l’homme à Yeumbeul Sud : Un dealer de chanvre indien pris la main dans le sac

Dans une opération audacieuse, les agents du poste de police de Yeumbeul Sud ont mis la main sur un présumé trafiquant de chanvre indien, identifié sous le nom d’A. Boiro. Ce dernier, dont le coupable du jour a été révélé grâce à l’odeur indéniable de sa marchandise, a été arrêté dans des circonstances pour le moins rocambolesques, rapportent Les Échos.



Tout commence lorsque Boiro, un dealer malchanceux, charge sa sacoche de chanvre indien, prêt à écouler son stock dans les rues de la commune. Alors qu’il navigue dans les labyrinthes du quartier, il se dirige vers les locaux de la mairie, ignorant qu’un dispositif de surveillance policière l’attend au tournant. À peine a-t-il posé un pied dans la rue qu’il croise la route des agents, qui lui ordonnent de s’arrêter.



Sensationnellement, la forte odeur de chanvre qui l’entoure attire immédiatement l’attention des policiers, qui ne tardent pas à intensifier leurs soupçons. Préférant fuir plutôt que d’obtempérer, Boiro prend la fuite. Ce qui s’ensuit est une folle course-poursuite à travers les ruelles de Yeumbeul Sud.



Finalement rattrapé près de l’usine des eaux, il est maîtrisé et fouillé. Les agents découvrent alors 250 grammes de chanvre indien, soigneusement emballés en 17 cornets, ainsi qu’une somme de 10 000 francs CFA, soupçonnée de provenir de la vente de sa marchandise. L’homme est rapidement placé en garde à vue et fait l’objet de poursuites pour détention et trafic de chanvre indien.



Les éléments de preuve, incluant la drogue, l’argent et son téléphone portable, ont été consignés sous scellés. A. Boiro sera présenté au substitut du procureur du tribunal de grande instance de Pikine, alors que les autorités poursuivent leur lutte acharnée contre le trafic de stupéfiants dans la région. Cette arrestation témoigne de l’engagement des forces de l’ordre à débusquer les activités illicites et à rétablir l’ordre dans la commune.