Changement climatique : La BCEAO réunit les acteurs financiers en conclave pour atténuer les risques.

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a organisé ce mardi 06 Février 2024, une conférence internationale consacrée aux problématiques du changement climatique. L'événement qui a réuni environ 150 participants, des sommités internationales, des institutions financières et des banques centrales, constitue un espace devant favoriser un creuset d’échanges et de partage d’information, d’expérience entre les parties prenantes concernées, afin de réfléchir sur les problématiques liées au changement climatique.



Cette édition est placée sous le thème, « Le rôle des Banques centrales face aux défis du changement climatique ». "Les risques climatiques sont certes des préoccupations environnementales, mais leurs effets peuvent compromettre la résilience de notre système financier dans son ensemble", a constaté le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou, indiquant que voilà pourquoi ces risques font l'objet d'attention accrue des banques centrales.



Préoccupé par ces chocs du changement climatique, Jean-Claude Kassi Brou estime que les banques centrales ont en effet, la responsabilité de comprendre, d'évaluer et d'atténuer ces risques. "La problématique du changement climatique transcende les frontières nationales. Donc, sa prise en charge nécessite une coopération internationale soutenue entre toutes les banques centrales mais également avec les autres parties prenantes concernées, notamment les États, le secteur banquier et financier et les partenaires au développement", a fait valoir le gouverneur de la bceao.



Ainsi, poursuit-il, la présente conférence est une plateforme qui nous offre l'opportunité d'aborder les enjeux du changement climatique et leur implication financière sur le développement économique de notre région et de notre continent. En outre, "la conférence permettra également d'examiner la contribution des banques centrales notamment en matière de politique monétaire et de stabilité financière pour faire face aux défis climatiques", a-t-il ajouté, rassurant que le partage d'expériences les éclairera sur les meilleures approches pour assurer une mobilisation de ressources nécessaires au financement réel des économies africaines. "Je suis convaincu que les principaux enseignements tirés de cette conférence vont contribuer à apporter des prises de solutions aux banques centrales africaines pour impulser les actions du secteur financier dans la lutte contre l'impact du changement climatique", a déclaré le gouverneur de la bceao, Jean-Claude Kassi Brou lors de son allocution d'ouverture des travaux de la présente conférence au centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD).