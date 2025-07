Changement à la tête de Yas Sénégal : Hannafi Cissé nommé Directeur Général

Yas Sénégal a annoncé ce mardi 15 juillet la nomination de Hannafi Cissé au poste de Directeur Général, à compter du 1er août 2025. Il succède à Kamal Okba, qui a décidé de quitter ses fonctions pour des raisons personnelles.



Selon le communiqué de presse, Hannafi Cissé apportera une vaste expertise à Yas Sénégal. Actuellement Directeur Exécutif en charge des fusions et acquisitions chez AXIAN Telecom, il cumule près de 20 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications. Son parcours professionnel l'a mené à œuvrer sur les marchés africains, européens et moyen-orientaux.



Sur le plan académique, M. Cissé est titulaire d'un MBA de l'ESSEC et est ingénieur en télécommunications et en mathématiques appliquées, diplômé de l'ENSIMAG.