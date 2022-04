Chambre criminelle du TGI de Kaolack / Après avoir purgé 05 ans de prison, Ndèye Yacine Kassé acquittée par le tribunal.

La chambre criminelle du TGI de Kaolack s'est ouverte aujourd'hui avec 4 affaires au rôle.



Attraite à la barre, Ndèye Yacine Kassé a répondu des faits qui lui sont reprochés. L'affaire remonte au 20 mai 2017 à Birkilane, la mise en cause a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt pour avoir incendié volontairement la chambre de son voisin Mamadou Ndiaye et violenté sa mère.



Devant la barre, Ndèye Yacine Kassé a défendu mordicus avoir été possédée par des esprits lorsqu'elle mettait le feu dans la chambre du sieur Ndiaye. Tout était parti d'une banale dispute entre elle et sa mère lorsqu'elle essayait de corriger son enfant. " Ma mère s'était emparée d'un bâton pour me frapper, c'est en ce moment que Mamadou Ndiaye était arrivé et en me voyant en corps à corps avec ma mère pour éviter qu'elle me frappe, il pensait que je la violentait. Il s'était ainsi alors mis à me frapper.

Très remontée, je m'étais rendue à la gendarmerie pour porter plainte mais les éléments de cette brigade qui avaient reçu la plainte m'ont taxée de folle et ont autorisé ma mère à la retirer... Au retour, gagnée par la vengeance et mes troubles mentaux, j'ai pris une amulette dans la chambre et mis le feu dans la chambre de Mamadou Ndiaye. Je suis victime depuis ma tendre enfance de troubles mentaux et des fois c'est ce qui me pousse à faire des choses que je regrette après..."



De leur côté, sa mère Dior Kassé et Mamadou Ndiaye qui se sont finalement désistés de leurs plaintes, ont tous les deux confirmé devant la barre que Ndèye Yacine Kassé ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Sa mère qui avait déclaré dans le procès verbal de la gendarmerie qu'au moment des faits sa fille était malade mais également indisciplinée, s'est un peu rétractée en insistant sur la pathologie de cette dernière qui lui a coûté beaucoup d'argent parce qu'ayant fait le tour du Sénégal pour trouver un guérisseur ou un hôpital.



Le procureur quant à lui, a balayé d'un revers de main les allégations de la mise en cause en essayant de lui faire comprendre que ces crises épileptiques ne justifient en rien ses actes à l’endroit de sa mère et de Mamadou Ndiaye. À le croire aussi, l'expert n'a pas du tout spécifié le trouble psychique ou neuropsychique et qu'aucun document n'indique que l'inculpée ne jouissait pas de son libre arbitre. Déclarant les faits matériels suffisamment constitués et les déclarations constantes, le maître des poursuites, en application de la loi, a requis une peine de 20 ans de réclusion criminelle.



Son avocat a d'emblée mentionné que sa cliente a une apparence cohérente, mais elle présente des épisodes de trouble. Convoquant le Robert pour étayer son argumentaire, la défense a démontré par le biais également des informations du médecin, l'état dans lequel une personne victime d'épilepsie peut être amenée à faire dans cet instant de transe. " On l'a aussi tabassé, c'est d'ailleurs ce qui exacerbé son état psychique. Répondant au parquet, Me Adama Ndiaye d‘ajouter que l'expert peut se limiter à un entretien pour déterminer une pathologie". Avant de terminer, il a tenu à solliciter l'acquittement de sa cliente.



Le tribunal qui a suspendu la séance pour un court instant afin de statuer sur le sort de Ndèye Yacine Kassé, a décidé de suivre la sollicitation de l'avocat en l'acquittant purement et simplement après que cette dernière a purgé presque 5 ans.



Pour le dossier relatif au trafic intérieur de drogue et contrebande, Marc B. Manga a été condamné par le tribunal à 10 ans de réclusion criminelle, une amende de 2 millions de fcfa etc...