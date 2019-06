« Cette enquête doit subir un traitement impartial… Le procureur doit défendre les intérêts du citoyen et non les intérêts d’un groupe, d’’un clan ou d’une famille » (Birahime Seck, Forum Civil)

À sa sortie d’audition à la Direction des affaires générales où les éléments de la DIC poursuivent les enquêtes concernant l’affaire Pétrotim, Birahime Seck a exhorté le procureur de la République à mettre en place une plateforme qui réunira plusieurs spécialistes afin de centraliser les informations. À l’en croire, le procureur de même que les enquêteurs doivent être assistés par des personnes spécialisées en finances, en corruption et blanchiment d’argent, pour ne citer que ceux-là. En outre, le coordonnateur du Forum civil suggère que le travail ne s’arrête pas au niveau national, mais aussi sur le plan international pour que les structures de régulation étrangères puissent coopérer pour les besoins de cette enquête. Par ailleurs, Birahime Seck a demandé au procureur de mettre en avant les intérêts du peuple sénégalais « et non les intérêts d’un groupe, d’’un clan ou d’une famille »