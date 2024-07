Cession Sedima-Nma : Ousmane Sonko veut éviter que ces entreprises tombent entre les mains des étrangers

Après les Grands Moulins de Dakar rachetés à des centaines de millions d’euros par les Américains de Seabord, Patisen plusieurs dizaines de millions d’euros par la Marocaine Al Mada, Avisen racheté par Olam, c’est au tour de la Sedima de subir l’assaut de grandes multinationales. Mais le premier ministre semble mesurer l’ampleur des difficultés si telle serait le cas. Ousmane Sonko voudrait que la société soit rachetée par un sénégalais, apprend ConfidentielDakar. Une mission qui est compliquée car, tenant compte de la cherté de l’entreprise. En effet, c’est au moins 200 millions d’euros dont on parle, informe la revue. Ce qui est devenu hors de prétention des privés sénégalais. Par ailleurs, le premier ministre a dû s’étonner de découvrir, après un rapport qu’il a commandité, que sur les 50 premières entreprises du pays, « seules 6 sont de capitaux 100% nationaux ».







Dans le même sillage, il a reçu une des anciennes épouses de feu Ameth Amar, qui est parmi les plus importantes actionnaires de NMA pour voir dans quelles conditions garder la famille majoritaire dans le capital. Cela intervient au moment où le fonds d’investissement Amethis à des appétits pour aller au-delà de ses 20 %. La cession éventuelle de ses deux minoteries sénégalaises mettrait le secteur totalement aux mains des étrangers. Ce que l’actuel premier ministre voudrait éviter à tout prix.







À noter qu’Ousmane Sonko qui a reçu une très bonne partie des champions nationaux dans l’industrie a encouragé ces derniers à rester majoritaires dans le capital de leurs sociétés et de ne point céder aux sirènes étrangères.