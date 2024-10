Cessation d'activités- les révélations de Birame S. Diop: " Sur les 44 contrats, 38 ont été signés par entente directe...Les montants engagés tournent autour de 5.400 milliards de Fcfa"

Dans le cadre de la journée dénommée " Setal Sunu Réew", le ministre de l'énergie, du Pétrole et des Mines s'est rendu ce matin au lycée El Hadj Malick Sy de Thiès.

À cette occasion, Birame Soulèye Diop s'est livré aux questions des journalistes notamment celles liées à la mise en cessation d'activités de 44 agents au niveau de son ministère. D'après lui, ces prédécesseurs ont signé des contrats avec des personnes et pour les payer, ont eu recours à un fonds dénommé " caisse d'avances" pour payer ces agents alors que ce fonds était destiné à autre chose. Et que ce fonds "caisse d'avances" est estimé à 8018 millions, alors que pour les 298 personnes qui ont eté recrutées, leurs salaires en 2023 étaient estimés à 1, 052 milliard Ffca. " Ce qui signifie qu'on a dépassé le fonds de la caisse d'avances et pour payer le reste des 234 millions, ils sont allés puiser un autre fonds", a-t-il révélé.



Selon le ministre Birame Soulèye Diop, Ces contrats( 44) n'ont pas été visés par l'inspection du travail. Et qu'après l'audit en cours, pour ceux qui n'ont aucune utilité, ledit ministère sera obligé de se séparer d'eux. " Pour les 254 restants, leurs salaires du mois d'octobre, du mois de novembre et du mois de décembre, le ministère n'en disposait pas". " J'ai finalement écrit une lettre au ministère des finances pour demander une rallonge de 200 millions pour pouvoir payer les 254 restants. Mais est-ce que cela est normal", a-t-il martelé.



Birame Soulèye Diop a informé aussi que de 2019 à 2024, 44 contrats ont été signés pour le compte de l'État d'un coût global de 5.900 milliards de Fcfa. Et " sur ces 44 contrats, les 38 contrats ont été signés par entente directe et les montants engagés tournent autour de 5.400 milliards de nos francs...".