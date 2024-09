Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane: Le message du khalife en faveur de la Palestine et contre l'immigration irrégulière

À l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, le khalife, Cheikh Bou Sidy Mahtar Kounta, par la voix de son porte-parole, Cheikh Khalifa Abdallah Kounta, a exprimé sa vive préoccupation par rapport au conflit israélo-palestinien. Le guide religieux a exhorté l'ensemble des musulmans à manifester davantage leur soutien à la Palestine afin d'interpeller la communauté internationale sur cette situation qui perdure.

Cheikh Khalifa Abdallah Kounta est revenu sur les violences qui sont notées au Sénégal en appelant à un peu plus de considération dans nos rapports. Un message a été aussi adressé aux acteurs politiques afin que les propos discourtois soient bannis. Le khalife de Ndiassane a exprimé sa sensibilité relativement aux inondations qui avaient touché certains quartiers à Touba. Il a apporté tout son soutien au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, avant de se féliciter des dispositions qui ont été prises pour venir à bout de ce phénomène.

Dans son discours, le porte-parole n'a pas manqué de se prononcer sur la vague de départs des jeunes via la mer. Selon lui, le khalife de Ndiassane invite les parents à parler à leurs enfants en arrêtant surtout de participer financièrement aux départs de leurs fils vers un avenir incertain. Et surtout à croire qu'il est bien possible de réussir chez soi. Le khalife a également prié pour le Sénégal et pour les nouvelles autorités étatiques...