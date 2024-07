Cérémonie de dédicace : Macodou Séne expose dans son ouvrage les nouveaux défis de l'administration sénégalaise

La Cérémonie de dédicace du livre intitulé : « L'administration d'État au Sénégal face au défi de la transformation : ces réformes incontournables » rédigé par Macodou Séne s'est déroulée ce vendredi. Un ouvrage qui invite à une exploration en profondeur des défis auxquels l'administration sénégalaise est confrontée dans sa quête d'une transformation en phase avec les exigences du monde moderne. Des réformes structurelles, organisationnelles et managériales sont présentées comme autant de pistes incontournables pour relever ces défis.



Ce livre, selon son auteur, constitue une contribution pour façonner une administration publique sénégalaise plus performante et plus à même de servir efficacement les citoyens. Lors de la présentation de son livre, Macodou Séne n'a pas manqué de souligner qu’on « a des circonscriptions qui ne sont pas viables et cela, même si ce n'est pas un objet de l'ouvrage, vous avez des collectivités territoriales qui ne sont pas viables. Et si on tenait en compte de ces critères de développement et viabilité, beaucoup de communes auraient été supprimées ! » Selon lui , l'administration a connu des changements visant à l'adapter à un environnement en constante mutation.



Cependant, à partir des années 2000, on a assisté à une création effrénée de nouvelles structures telles que des départements ministériels, des autorités administratives indépendantes et des agences d'exécution. « quand vous créez un ministère vous devez effectivement créer des services, des directions, des directions générale etc. Donc il y a une prolifération à ce niveau. Pour ce qui est des agences je pense que on est passé de cinq dans les années 2000 à 53 vers 2006 », informe Macodou Séne.