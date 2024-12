Cérémonie de clôture du 1er congrès de médecine militaire: "cette rencontre a été riche en enseignements et en partage d’expériences ", (Médecin Colonel Malick Ndiaye )

Le premier congrès sénégalais de médecine militaire s’est clôturé sur une note particulièrement positive, marquant un tournant décisif dans l’histoire de la santé militaire au Sénégal. Organisé sous le thème des maladies chroniques non transmissibles (MCNT), cet événement inédit a réuni plus de 400 participants, militaires et civils, issus des milieux hospitaliers et universitaires.



Selon le Médecin Colonel Malick Ndiaye, président de la commission scientifique du congrès, cette rencontre a été « riche en enseignements et en partage d’expériences ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 150 communications orales et 20 affichées ont été présentées en une seule journée, un exploit qui témoigne de l’engagement des professionnels de santé. Médecins, dentistes, pharmaciens et même vétérinaires ont échangé autour de leurs pratiques et recherches, dans une dynamique interdisciplinaire rare.



Le choix des MCNT comme thème principal s’impose naturellement, au vu de leur impact croissant sur la santé publique. L’hypertension artérielle, le diabète et les cancers figurent parmi les principales préoccupations abordées. Les participants, issus notamment des hôpitaux militaires, des centres médicaux interarmées (CMIA), et des universités de Dakar, Thiès et Saint-Louis, ont formulé des recommandations stratégiques.



Ces propositions, destinées à renforcer la prévention et la prise en charge des MCNT, seront transmises aux autorités militaires, notamment au directeur du service de santé des armées et au chef d’état-major général des armées. « L’objectif est de fédérer les compétences et d’orienter les décisions vers une meilleure gestion de ces pathologies », souligne le Médecin Colonel Ndiaye.



Ce congrès, par son ampleur et sa pertinence, marque un jalon dans la collaboration entre les professionnels de santé civils et militaires au Sénégal. Il ouvre également la voie à de nouvelles éditions, visant à consolider cette synergie et à répondre aux défis sanitaires de demain.