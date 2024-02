Cérémonie de clôture de l’Appel: Seydina Issa Thiaw Lahi exprime ses remerciements au PR et prône le dialogue.

Le coordonnateur général de l’Appel et porte-parole du khalife des Layènes, Seydina Issa Thiaw Lahi, a magnifié les efforts consentis par le Chef de l’Etat depuis ses 12 ans de règne.



« Nous ne pouvons pas pendant 12 ans collaborer avec le Président Macky Sall avec tout ce qu’il a eu à faire pour la communauté et se tenir ici pour dire qu’il n’a rien fait. Nous voyons le Brt, nous voyons le Ter donc nous le remercions pour ses efforts», a indiqué Seydina Issa Thiaw Lahi lors de la cérémonie de clôture de l’Appel tenu dans l’après-midi de ce 11 février. Le guide a profité de l’occasion pour également remercier les autres autorités présentes à l’image du maire de Dakar Barthélémy Dias et les acteurs politiques qui ont tenu à effectuer le déplacement.



« Vous tous qui êtes assis ici, êtes des fils du pays (…) Nous vous prions de vous asseoir de la même manière pour des concertations au bénéfice du Sénégal », a soutenu le porte-parole du Khalife.



Le thème de la célébration de cette présente édition de l’Appel est « L'unité, socle de la stabilité sociale et politique ».