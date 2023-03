Cérémonie d’hommage : Le lycée Kennedy célèbre Yama Diédhiou, ancienne formatrice des majorettes

L’illustre formatrice des majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar, Yama Diédhiou, qui est décédée dans la nuit de vendredi à samedi des suites d’une maladie, a reçu des hommages vibrants lors d’une cérémonie en son honneur ce lundi 13 mars 2023 au sein du lycée Kennedy.



Mme Diédhiou, professeure d’éducation physique et sportive à la retraite s’occupait depuis 1987 de la formation des jeunes filles du lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar à la préparation des célèbres chorégraphies des majorettes qui étaient tant attendues lors du défilé du 4 avril.



Prenant la parole lors de la cérémonie d’hommage devant des membres de la famille du défunt, d'anciennes majorettes et collègues, la proviseure du lycée de John F. Kennedy madame Fatimata Sow Sarr a rappelé le rôle de formatrice que jouait Yama Diédhiou pendant plus de 3 décennies.