Cérémonie Officielle du Festival Koom Koom de Ziguinchor : l'appel poignant du promoteur Khalifa Dramé

Ce vendredi 20 décembre 2024 a eu lieu la cérémonie officielle du Festival Koom Koom, présidée par la ministre de la Femme et des Solidarités, Mme Maïmouna Dièye à la place Bambeya de Ziguinchor. Placé sous le thème de l'Autonomisation Économique Durable des Femmes et le tourisme durable, la 17e Édition du Festival Koom Koom de Ziguinchor a été l'occasion de discuter des problèmes liés au tourisme dans la zone Sud de la région de la Casamance. "D'après les prévisions de l'Organisation Mondiale du Tourisme, à l'horizon 2050, les localités qui font de la culture leur priorité seront les localités qui vont accueillir le plus de touristes", a soutenu le président du Gie Goorgorlu, promoteur du Festival Koom Koom de Ziguinchor.

Durant cinq jours, des experts ont discuté de plusieurs thèmes liés au Tourisme durable, aux Industries créatives, à l'autonomisation des Femmes, à la protection de l'environnement mais également aux problèmes liés à la migration lors des panels dirigés par le comité du Forum Scientifique. Khalifa Dramé d'inviter les autorités à la valorisation du patrimoine local des terroirs.