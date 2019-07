Centre de santé des Maristes : Un important lot de matériel médical pour relever le plateau sanitaire.

C'est à travers l'initiative patriotique que cet acte salutaire a vu le jour au profit des populations des Maristes. Tout est parti par la volonté de certains sénégalais voulant apporter leur pierre à l'édifice en dotant ce district de santé des Maristes de matériel venant de l'étranger et qui a vu la participation sociale et solidaire de plusieurs volontaires voulant faire évoluer les choses dans ces localités où les populations en auront besoin. Des éléments comme des cardioscopes, des chaises roulantes, des déambulateurs etc... ont été réceptionnés pour soutenir les patients qui en auront besoin. Malick Sall, un des volontaires de même que d'autres sénégalais, a tenu à travers ce geste, à montrer qu'il est important en bon patriote de servir sa localité.