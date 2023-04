Centre de Maintenance aéronautique, académie des métiers de l’aviation civile : AIBD SA amorce une nouvelle phase de développement

AIBD SA a entamé la seconde phase de son développement. Selon son Directeur Général, Abdoulaye Dieye cette étape déclinée en 15 projets est dans une phase active avec la construction d’un centre de maintenance aéronautique (Mro) pour accompagner le développement de la compagnie nationale Air Sénégal et d’autres compagnies africaines. « Ce centre qui va créer 300 emplois directs à terme est conçu pour pouvoir offrir différents types de maintenance, allant de Check A à Check D avec une toiture de hauteur constante permettant d'accueillir les avions Code E dans les deux sens : en nose-in pour la maintenance légère et en tail-in pour les grosses visites à immobilisation longue », a déclaré Abdoulaye Dieye dans une interview exclusive accordée au journal le soleil.



L’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC), un autre pan de ce développement a accueilli une première cohorte de 12 élèves pilotes et de 30 techniciens de maintenance. Selon le DG, cette école va renforcer en ressources humaines la compagnie nationale Air Sénégal. Elle fera du Sénégal une référence dans le domaine de la formation aux métiers de l’aviation civile, selon M. Dieye. Ces élèves suivent la formation à l’École de l’Armée de l’Air à Thiès où des bâtiments administratifs et des salles de classe sont en construction. Une piste en béton a été également construite, selon le Directeur Général qui a précisé que l’Aimac est réalisée en partenariat avec l’Armée de l’Air.



Le Directeur a aussi indiqué que l’aérogare passager de Diass sera élargie pour accompagner la croissance du trafic aérien (post Covid-19) ainsi que le plan de développement d’Air Sénégal). « En 2019 déjà, l’aéroport AIBD avait accueilli 2,5 millions de passagers, ce qui n’était pas loin de sa capacité maximale de 3 millions. En 2022, le nombre de passagers traités à AIBD s’est établi à 2.629.348 soit 105% du trafic de 2019 », a souligné Abdoulaye Dieye.



Le Centre d’expertise médical du personnel aéronautique (Cempa) dont l’objectif est de dynamiser l’activité économique médicale sur la plateforme aéroportuaire et d’assurer une indépendance du Sénégal dans ce domaine pointu fait partie des projets prioritaires. Selon le Dg, le rééquipement du centre actuel est en cours pour améliorer le service en attendant la construction du nouveau centre dans l’enceinte de l’Hôpital militaire de Ouakam.



AIBD SA veut aussi s’appuyer sur le levier foncier de l’aéroport pour favoriser l’érection d’un véritable pôle économique autour de l’aéroport de Diass. Dans une première phase des activités extra-aéronautiques seront développées sur près de 200 hectares. A en croire le Directeur Général, le Plan d’aménagement urbain de l’Aéroville de Diass est en cours d’élaboration. Il ajoute que ses services ont reçu beaucoup de manifestations d’intérêt dans divers secteurs d’activité. Ainsi, le directeur général a appelé le secteur privé local pour qu’il apporte sa contribution afin de saisir les opportunités d’investissement. « La réalisation de projets sur notre site ne cible pas seulement le privé étranger. Tout le monde y a sa place parce qu’il s’agit, à travers un partenariat public-privé, gagnant-gagnant, de mettre en place des infrastructures de développement », indique-t-il.