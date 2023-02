Centenaire Prytanée Militaire de Saint-Louis : l’Amicale des anciens enfants de troupe prépare le centenaire

En prélude de la célébration du centenaire de l’école militaire Charles N'Tchororé de Saint-Louis (Prytanée Militaire) prévue le samedi 11 février 2023 à Saint-Louis, l’Amicale des anciens enfants de troupe du Prytanée Militaire a fait face à la presse ce mercredi 08 janvier pour revenir sur l’importance de la célébration du centenaire de l’école et dresser le bilan des activités menées pour la préparation de l’événement. Pour commémorer ce centenaire les responsables et membres de l’Amicale des anciens enfants de troupe dudit établissement se sont investis dimanche dernier dans des activités citoyennes pour préparer la célébration, a rappelé le président de l’amicale, Saliou Momar Thiam. Établissement public d'excellence, le PMS compte actuellement 500 pensionnaires et reçoit chaque année 50 élèves à l'issue d'un concours très sélectif. Des élèves venus des pays africains les rejoignent pour une formation qui dure 7 ans, de la sixième au baccalauréat.