Célébration du Safer Internet Day : Le MENT offre 5 000 cahiers personnalisés au MEN et renforce le dispositif pour lutter contre les dérives du net.

5000 cahiers personnalisés ont été offerts au Ministère de l’Éducation Nationale pour sensibiliser les élèves sur les risques liés à l’internet. Selon Yankhoba Diattara, le Ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, ce geste n’est pas fortuit car il coïncide avec la journée internationale de la sécurité sur internet dénommée « safer internet day » , qui se célèbre au mois de février depuis 2008 dans les centaines de pays membres dont le Sénégal. « Ce don de l’ONUDC au profit des élèves a pour but de contribuer au renforcement de la sensibilisation des enfants sur la cyber sécurité et cela conformément à la politique du gouvernement en matière de protection des enfants en ligne….. » , dira-t-il.



Les cahiers qui ont été offerts au MEN contiennent des messages de sensibilisation sur les atouts et les dangers de l’utilisation du net. Un geste bien salué par Mamadou Talla, le Ministre de l’Éducation Nationale, qui a à cette occasion salué les efforts consentis par le MENT dans le domaine de l'Éducation à travers plusieurs projets innovants. « Il faut être outillé, être accompagné, encadré. Le monde est devenu un village planétaire...C’est important qu’il y ait une conscientisation généralisée et constante de nos jeunes, de nos enfants et de nos élèves. Il faut qu’il soit utilisé sainement, humainement. Il faut utiliser positivement internet... », a-t-il ajouté. Cette cérémonie de remise a eu lieu ce 9 février à la Sphère Ministérielle de Diamniadio.