Célébration du 1er mai : À la place d’un défilé, un meeting syndical suivi du dépôt du cahier de doléances sera organisé.

Après les années 2020 et 2021 marquées par la pandémie de Covid-19, 2022 aussi sera la troisième année consécutive qui ne verra pas les travailleurs et le monde syndical défiler.



Pour cette année, c’est la coïncidence avec la célébration de l'Aïd Al Fitr, communément appelé Korité à la date du 1er mai qui va changer la méthode des travailleurs. Ces derniers vont procéder ce dimanche à un meeting syndical au cours duquel la parole sera donnée aux différents responsables des secteurs en lutte. Le meeting va se dérouler au complexe Abass Sall, sur l’avenue Bourguiba en face de l’école Police.



Au cours de cette rencontre à laquelle des autorités seront conviées, il sera question pour les représentants des centrales syndicales de décliner la feuille de route pour l’année suivante. Le cahier de doléances par contre, sera remis au chef de l'État mardi prochain avant qu’il ne s’adresse aux acteurs des différentes centrales et évoque les avancées, difficultés et perspectives qui interpellent le secteur.