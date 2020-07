Célébration du 14 juillet : La France rend hommage aux acteurs de la lutte contre la Covid-19.

Depuis 1880, les Français célèbrent leur fête nationale le 14 Juillet, symbole de l’unité, de l’histoire et des valeurs de la France. Pour marquer l’événement au Sénégal, une cérémonie de présentation et de revue des troupes s’est tenue au quartier Colonel Geille à Ouakam, camp des éléments français au Sénégal (EFS). Elle a été présidée par le général de brigade Bruno Baratz en présence de Son Excellence Monsieur Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal et de hautes autorités militaires sénégalaises.

En raison de la crise sanitaire, le 14 Juillet a, cette année, été réinventé de façon à rendre hommage aux personnes civiles et militaires engagées dans la lutte contre la Covid-19. C’est d’ailleurs tout le sens du thème de la présente édition inscrit sous le signe d’une « nation engagée, unie et solidaire ».

L’occasion a également été saisie pour rendre hommage à un héros français : le général De Gaulle.

Quelques 350 éléments français sont présents sur le territoire sénégalais. Ils interviennent dans 12 pays de la région pour former les armées locales et les aider à faire face aux différentes menaces notamment contre le terrorisme dans le sahel.