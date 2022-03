Célébration du 08 mars à Kolda : Zahra Iyane Thiam inaugure l’agence de micro finance CAURIE et plébiscite la femme.

Le 08 mars, journée de la femme a été marqué à Kolda par l’inauguration de l’agence CAURIE-micro finance présidée par Zahra Iyane Thiam ministre de la micro finance et de l’économie sociale solidaire.



Ainsi, CAURIE micro finance entend améliorer les conditions des populations, mais surtout celles vulnérables. Et l’inauguration de cette nouvelle agence à Kolda est un grand pas vers un rapprochement avec les usagers. Réputée être une structure des femmes, CAURIE s’inscrit dans la lutte contre la pauvreté via les micros crédits. À cette occasion, la ministre a annoncé une ligne de garantie initiale de 100 millions f cfa dont l’objet est de faciliter le financement et l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Mieux dans cet élan, elle n’a pas manqué de magnifier la femme pour son rôle central dans le développement social et solidaire.



Cette journée a été un moment de partage d’expériences, de communion entre les usagers, les agents, les partenaires et le ministre de la micro finance. Et au milieu de tout cela, la femme a été fêtée pour son engagement pour le développement, mais également en tant que source de vie.



Mariama Diallo, femme d’affaires à Vélingara, a fait un témoignage poignant sur les avantages de CAURIE-finance. À ce titre, elle a précisé : « j’ai réussi aujourd’hui grâce à cette agence en me lançant dans le commerce. D’ailleurs, j’ai construit ma maison, je voyage grâce aux conseils et avec l’appui de cette structure. »



Après avoir prié pour un Sénégal de paix, Zahra Iyane Thiam avance que bientôt il y’aura « les assises de la micro finance. Et nous considérons 2022 comme l’année de la structuration et de l’encadrement des femmes. »



Dans la foulée, elle ajoute : « en ouvrant cette agence, CAURIE-micro finance s’est résolument engagé dans la dynamique de favoriser l’accès des populations à des services financiers délivrés dans des conditions équilibrées et profitables. Je voudrais saluer ici l’action de la micro finance qui participe de façon significative à l’inclusion financière et sociale des populations vulnérables. »



Et c’est avec un immense plaisir qu’elle a avancé ces mots à l’endroit de la femme : « je pense à toutes les femmes. Et particulièrement à celles qui sont confrontées aux angoisses de la vie et qui se battent pour l’amélioration de leur existence. » C’est pourquoi, conclura-t-elle, « à travers toutes les femmes de Kolda, je voudrais rendre un hommage appuyé aux femmes du Sénégal qui constituent le ciment de l’unité nationale… »