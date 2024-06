Célébration des 50 ans : l'AJS en chiffres...

Ce samedi 29 juin 2024, l'Association des juristes Sénégalaises (AJS) a organisé une conférence de presse , en prélude aux festivités marquant les 50 ans de l'association. Une occasion pour la présidente de l'association, Mme Aminata Fall Niang de revenir sur les réalisations de l'AJS et les défis majeurs.



Créee en 1974, l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a été dirigée par 8 présidentes que sont, l'ancienne Première Ministre du Sénégal , Mame Madior Boye de 1974 à 1998, Dior Fall Sow de 1998 à 2002, de Me Nafissatou Diouf Mbodj de 2002 à 2008, de Mme Marie Delphine Ndiaye de 2008 à 2013, de Fatou Kiné Camara, de 2013 à 2015, de Mme Fatoumata Gueye Ndiaye de 2015 à 2019, de ABY Diallo entre 2019 et 2023 et enfin de l'actuelle présidente a pris les commandes en juillet 2023.

l'association des juristes Sénégalaises (AJS) est composée de plus de 300 membres actives, plus de 1000 parajuristes formées actives. Ainsi, depuis sa création, plus de 70 projets ont été déroulés avec plus de 85 partenaires financiers et plus de 55 partenaires techniques. La présidente, Mme Aminata Fall Niang, renseigne que plus de 68868 dossiers ont été traités dans les 9 boutiques de droit, présentes dans sept (7) régions du territoire avec un pourcentage de 87% des femmes concernant les femmes et 13% pour les hommes.

En effet, la moyenne d'âge des cas traités est de 2 à plus de 80 ans. Pour les types de cas traités, 16% sont des cas de violences psychologiques et morales, 25% de violences économiques, 27% de violences sexuelles et enfin 32% de violences physiques.

Pour ce qui est des échanges avec les institutions de la République, l'AJS a échangé avec plus de 400 parlementaires et 300 acteurs judiciaires, sans oublier les 100.000 personnes sensibilisées ou formées, qui sont des hommes, femmes et enfants.