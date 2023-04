Célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse : La CAP préoccupée par le cas Pape Ndiaye

A quelques jours de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse prévue le 3 mai prochain, la coordination des associations de presse tire la sonnette d’alarme sur le cas de Pape Ndiaye, journaliste -chroniqueur judiciaire au groupe Walfadjri. En effet, le confrère bouclera ainsi deux mois de détention d’ici à cette date. où, la Cap considère que le Sénégal risque de s’illustrer de la pire des manières.



La coordination des associations de presse estime que les faits pour lesquels le journaliste du groupe Walfadjri est en prison méritaient tout au plus un démenti, un communiqué du parquet ou même une saisine du Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) qui n’aurait aucun mal à sanctionner sévèrement le confrère si véritablement il est fautif.



Dans un contexte socio-politique agité, la Cap dit vouloir privilégier la voie du dialogue et des négociations en initiant des rencontres avec des autorités politiques et judiciaires.En dépit des vains efforts jusque là entrepris, la CAP réaffirme sa détermination pour une liberté de presse mais aussi pour l’exercice responsable et professionnel du métier de journalisme sous tous ces aspects et invite l’Etat à presser le pas, pour tenir les assises car les médias sont incontournables dans une société démocratique.