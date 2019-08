Célébration de la Tabaski : Le message de Khalifa Ababacar Sall aux sénégalais.

En ce jour d'Aïd al Adha, je formule des vœux de paix et de prospérité pour le Sénégal.



Je prie également pour un hivernage pluvieux et pour des récoltes abondantes pour les paysans.



Que le sacrifice du prophète Ibrahim nous inspire face aux épreuves et nous guide dans la quête du droit chemin.



Qu'Allah veille sur notre pays et sur le peuple sénégalais.



Déwénaty. Bonne fête de Tabaski.



Khalifa Ababacar Sall