Cayar : Le maire Alioune Ndoye interpelle le Président Macky Sall

Bientôt un mois, un grave incendie s'était déclaré au quartier Tanti Yoff à Cayar et avait consumé 9 concessions. Aujourd'hui, pour apporter un tant soit peu d'aide aux familles qui risquaient de passer leurs nuits sous la belle étoile, la mairie de Cayar les a depuis lors hébergé dans la maison de l'espoir.

En marge de la 10ème édition de la caravane de la Marmite du cœur organisé par la Sonatel, le maire de Cayar, Alioune Ndoye, a lancé un énième appel au couple présidentiel. " Il n'y a pas longtemps 9 familles ont perdu lors du grand incendie qui s'est déclaré au quartier Tanti Yoff, tous leurs biens. Depuis, nous avons fait beaucoup de sorties pour que le Chef de l'État et la première dame aident ces familles. La population de Cayar a respecté ses engagements avec le Président, Macky Sall pendant l'élection présidentielle. Nous lui réitérons notre appel et tout comme en direction de l'État du Sénégal, car Cayar a besoin d'aide", a déclaré le maire de Cayar, Alioune Ndoye.

Une séance de récital de Coran et des prières ont été formulées pour la paix au Sénégal et afin que le Président de la République réussisse son dernier mandat.