Casamance : La base navale Sud construit une école et une maternité à Santhiaba Ouoloff et Élinkine

Pour la maternité d'Élinkine, les travaux de réhabilitation ont été effectués grâce à l'appui du Contre-amiral Abdou Sène, Chef d'état-major de la Marine nationale, du Colonel Yakhya Diop, Commandant la Zone militaire n°5, entre autres bienfaiteurs.

Lors de cette cérémonie, la société Free Sénégal et la Fondation Axian ont offert du matériel à la maternité. Pour les deux activités, un reboisement en liaison avec les Eaux et Forêts d'Oussouye a été effectué. "Mener des actions quotidiennes au profit des populations" c’est l’objectif que s’est donnée la base navale Sud, une démarche qui entre dans le cadre du concept Armée-Nation. La base navale Sud basée à Élinkine annonce la construction d'une nouvelle infirmerie moderne par les Forces Armées sénégalaises dotée de capacités nouvelles (salles d'hospitalisation, laboratoire d'analyses, salle dentaire et d'autres facilités) pour les besoins santé des populations des Îles enclavées de la Basse Casamance.

Sous la présidence effective du Colonel Yahya Diop, Commandant la Zone militaire n°5, des autorités administratives, locales et coutumières des arrondissements de Loudia Ouoloff et de Diembéring, du Directeur Général de Free Sénégal et de la Fondation AXIAN, les cérémonies de réception de l'école de Santhiaba Ouoloff et de la maternité d'Élinkine ont été effectuées ce jeudi 10 octobre 2024. L'école élémentaire de Santhiaba Ouoloff est réhabilitée par la société Free Sénégal et la Fondation Axian qui ont remis également des kits scolaires à l'ensemble des écoliers.