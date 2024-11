Casamance / Interdiction de coupe de bois : À Ziguinchor, les menuisiers invitent les nouvelles autorités à la clémence

À Ziguinchor, les menuisiers-ébénistes ont tenu un point de presse ce 14 novembre à la place de Gao. L’objectif du face à face avec la presse était de lancer un appel pressant aux autorités étatiques sur la mesure d’interdiction de la coupe de bois. Une situation qui impacte de plus en plus leurs activités.

Selon Youssou Camara, porte-parole des menuisiers de Ziguinchor, ‘’certains ne parviennent pas à livrer leurs commandes et d’autres ont tout bonnement abandonné leur métier, faute de matières premières’’



Ainsi, M camara et ses camarades lancent un appel au ministre Serigne Guèye Diop et à Ousmane Sonko afin que des solutions soient mises en place.

"La situation que nous vivons est pénible, nous souffrons car on a du mal à trouver du bois. Nous avons pris des avances des clients et ne parvenons pas à livrer les commandes, certains de nos camarades sont tous les jours traduits en justice. Nous demandons aux autorités de revoir la mesure d’interdiction afin de nous permettre de travailler et gagner dignement la vie.’’



Pour rappel, une mesure d’interdiction de coupe du bois dans les forêts du Sud du Sénégal, a été officialisée par l’arrêté du ministère de l’Environnement et du Développement durable. Cela fait suite au drame survenu le 06 janvier 2018 dans la forêt classée de Bayotte, où douze jeunes coupeurs de bois avaient été tués.