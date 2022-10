Caravane nationale Tambour COP 27 : la caravane africaine pour la justice climatique clôt sa tournée nationale à Rufisque.

Une centaine de mouvements communautaires et d'organisations de la société civile ont participé à la caravane nationale Tambour COP 27 qui a sillonné certaines localités du pays comme Kolda, Kédougou, le Delta du Saloum, la Petite-Côte et Saint Louis. Ces caravaniers se sont retrouvés ce lundi 03 octobre à Rufisque, ultime étape de leur itinéraire national.



Ces tournées ont permis aux acteurs de relayer les doléances des communautés, tout en interpellant publiquement les décideurs politiques qui seront aux négociations de Charm-El-Cheikh, en Égypte où se tiendra la COP 27 du 06 au 18 Novembre 2022.



"L'objectif de cette caravane c'est de préparer la COP 27, d'arriver à sensibiliser les communautés sur ce qui est réellement le changement climatique, mais quelles sont aussi les bonnes pratiques à adopter, de l'autre côté de valoriser les capacités de résilience de ces communautés face au changement climatique. Mais l'objectif la plus phare, c'est de capitaliser les doléances, les besoins, les demandes des communautés, des organisations de la société à adresser aux autorités locales, nationales voire continentales et globales pour qu'une fois en Égypte à la prochaine COP 27, qu'ils puissent vraiment défendre l'agenda de nos pays d'Afrique afin qu'on ait plus de réparation sur les questions de changement climatique. L'Afrique n'est pas parmi les grands pollueurs, mais nous subissons les effets néfastes du changement climatique. C'est pourquoi on a parlé de justice climatique. Donc, qui dit justice comprend normalement qu'il y a une injustice derrière. Et cette injustice est qu'on n'est pas les grands pollueurs et aujourd'hui nous subissons les vrais impacts du changement climatique, notamment dans les inondations, l'érosion côtière à laquelle on assiste ici à Rufisque, ainsi que les impacts sur l'agriculture...", a souligné Abdou Salam Thiam, responsable du plaidoyer et des campagnes à Oxfam et facilitateur de la caravane nationale Tambour vers la COP 27...